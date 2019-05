Χαρτ: «Αν πάρουμε γκαρντ θα του κάνω την ζωή δύσκολη» (pics)

O Τζος Χαρτ είναι σίγουρος πως φέτος θα λάμψει με την φανέλα των Λέικερς και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δει κάποιον να έρχεται για να του πάρει χρόνο συμμετοχής από τα γκαρντ.

Σε ερώτηση για το αν η ομάδα του επιλέξει γκαρντ στο φετινό ντραφτ (οι Λέικερς έχουν το Νο.4) ο παίκτης απάντησε: «έχουμε επιλογή στις τέσσερις κορυφαίες. Αν επιλέξουμε γκαρντ θα σκεφτώ 'ωωω φίλε'. Θα τον κατατροπώσω αυτόν τον μικρό. Ξέρετε τι εννοώ; Θα του κάνω την ζωή δύσκολη».

Ενώ και στην ενδεχόμενη απόκτηση του Ίρβινγκ από την ομάδα του Λος Άντζελες, ο Χαρτ έκανε μια... σύνθετη σκέψη.

«Αν υπογράψουμε τον Κάιρι και του δώσουμε πολλά λεφτά, από που θα βρεθούν αυτά τα λεφτά;Το επόμενο καλοκαίρι είναι η σειρά μου, μαζί με άλλους. Από που θα βρεθούν αυτά τα λεφτά;»

Josh Hart wants all the smoke pic.twitter.com/IMbas2KFnR

Josh Hart weighs in on the possibility of Kyrie Irving joining #Lakers and the team's future. #Lakeshow pic.twitter.com/J4qmACLasF

— LakeShow (@LakeShowCP) 23 Μαΐου 2019