Μαρκ Πράις: Τα... στάζει και στα 55 του χρόνια! (vids)

Ο άλλοτε σταρ των Καβαλίερς, ο οποίος βλέπει το νούμερο «25» να έχει αποσυρθεί για πάντα στο Κλίβελαντ, πήγε για μπάσκετ με τον γιο του και απέδειξε ότι ακόμα και τώρα παραμένει ένας... δεινός σουτέρ!

Άλλωστε το 1993 στο Σολτ Λέικ Σίτι και το 1994 στη Μινεσότα, είχε κερδίσει δύο σερί διαγωνισμούς τριπόντων ενώ μέτρησε στην καριέρα του 722 παιχνίδια στο ΝΒΑ με 15,2 πόντους κατά μέσο όρο και 6,7 ασίστ.

«Ήθελα να δείξω στον γιο μου πώς το κάνουν οι... γέροι. Ναι ξέρω, κάποτε ήμουν πιο γρήγορος, αλλά μπορείτε να πάρετε μια ιδέα» έγραψε χαριτολογώντας στο twitter.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο twitter αλλά θυμηθείτε και τους δύο διαγωνισμούς.

At the gym with my son today, had to show him how the old man use to do it! Hey, I know I use to move a lot faster, but you get the idea! pic.twitter.com/k6wKhojyGM

— Mark Price (@Mark25Price) 22 Μαΐου 2019