Ο 20χρονος παίκτης με σπάνια πάθηση που θέλει την προσοχή του ΛεΜπρόν! (vid)

«Μου λες να μην το κάνω... Εγώ θα το κάνω! Μένω αφοσιωμένος και δεν αφήνω τίποτα να με σταματήσει»!

Ο Ουίλιαμ Γκέιτς έχει καρδιά... γίγαντα και δεν άφησε ποτέ την σπάνια πάθησή του να σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες του!

Ο 20χρονος παίκτης πάσχει από αρθρογρύπωση, η οποία είναι μια μη προοδευτικά εξελισσόμενη κατάσταση, χαρακτηριζόμενη από πολλαπλές συγκάμψεις των αρθρώσεων που υπάρχουν στη γέννηση. Στις ΗΠΑ, η συχνότητα της AMC ανέρχεται σε 1/3.000 γεννήσεις ζώντων βρεφών. Πρόκειται για άγνωστης αιτιολογίας συγγενή νευρομυϊκή πάθηση, που δεν θεωρείται ούτε γενετική, ούτε κληρονομική γενικά, με κάποιες εξαιρέσεις που είναι κληρονομικές. Χαρακτηρίζεται από περιορισμένη κίνηση σε δύο ή περισσότερες αρθρώσεις και ακαμψία. Αυτά τα συμπτώματα οφείλονται σε συγκάμψεις που παρουσιάζονται κατά την εμβρυική ζωή ή αμέσως μετά τη γέννηση.

Ο Γκέιτς βρήκε ελπίδα στην πορτοκαλί μπάλα και μάλιστα εντυπωσιάζει με τις ικανότητές του, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο!

Ο ίδιος έχει πάνω από 50.000 followers στο instagram και μέσω ενός βίντεο που συγκέντρωσε περίπου 6 εκατομμύρια προβολές τον είδαν οι Στεφ Κάρι, Λανς Στίβενσον και Αντρέ Ντραμόντ.

Στόχος του; Να κάνει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, που είναι ο αγαπημένος του, να τον προσέξει!

"You tell me not to do it, I'm going to do it."

This 20-year-old's rare disease doesn't stop him from being a baller pic.twitter.com/2h3agG7dLz

— Bleacher Report (@BleacherReport) 22 Μαΐου 2019