ΛεΜπρόν: Σαν σήμερα το πρώτο buzzer beater της καριέρας του στα playoffs! (vid)

Ο King Τζέιμς έμεινε φέτος εκτός playoffs για πρώτη φορά από το 2005, όταν ακόμη ήταν άπειρος στο Κλίβελαντ, στη δεύτερη σεζόν του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Σήμερα, πάντως συμπληρώνονται 10 χρόνια από ένα ιστορικό καλάθι, με δεδομένο ότι σκόραρε στο φινάλε και διαμόρφωσε το 96-95 στο Game 2 της σειράς των τελικών της Ανατολής 2009, σημειώνοντας το πρώτο buzzer beater της καριέρας του στα playoffs.

10 years ago today, @KingJames hit his first playoff buzzer-beater in the Eastern Conference finals. pic.twitter.com/NTGcV01DJR

— SportsCenter (@SportsCenter) 22 Μαΐου 2019