Είναι ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών και κάνει ότι χρειάζεται για να βελτιώνεται συνεχώς.

Ο Στεφ Κάρι εκτός από τον ασύλληπτο χειρισμό μπάλας και την απίστευτη γρήγορη εκτέλεση του, δουλεύει πολύ για να έρθει σε θέση να σουτάρει.

Δείτε τον τρόπο που κινείται χωρίς μπάλα στο ματς με τους Μπλέιζερς.

Απλά απολαυστικός!

Steph Curry is indefatigable. This is just nuts pic.twitter.com/bTBDKE2MwG

— Drew Shiller (@DrewShiller) 21 Μαΐου 2019