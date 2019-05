Δεν το έχε στις προβλέψεις ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Ο Sir Charles είχε πει πως οι Ουόριορς δεν πρόκειται να αποκλείσουν τους Μπλέιζερς χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ, όμως οι πρωταθλητές... σκούπισαν το Πόρτλαντ.

Ο ίδιος θέλησε να αστειευτεί με την πρόβλεψη του, ζητώντας συγγνώμη και τονίζοντας πως νόμιζε πως η σειρά ήταν best of 25 και όχι best of 7!.

Δείτε τον Μπάρκλεϊ.