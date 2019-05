Kερ: Δέκα «ταξίδια» σε Τελικούς και συνεχίζει! (pic)

Ο Στιβ Κερ συνεχίζει και γράφει ιστορία και η πορεία του αποδεικνύει πόσο σπουδαία είναι όλα αυτά που έχει πετύχει. Ο προπονητής των Ουόριορς βοήθησε την ομάδα του να βρεθεί για 5η συνεχόμενη φορά στους Τελικούς, κάτι που είχε να συμβεί από τους Σέλτικς και την δεκαετία του '60.

Με την ομάδα του Όκλαντ κατάφερε και έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του ΝΒΑ που προκρίνεται σε πέντε σερί Τελικούς τα πέντε πρώτα χρόνια της καριέρας του. Συνολικά αυτή θα είναι η 10η φορά που ο Κερ θα βρεθεί σε κάτι τόσο σπουδαίο, αφού το έχει καταφέρει άλλες πέντε φορές ως παίκτης των Σπερς και των Μπουλς.

Μοναδική πορεία που συνεχίζεται...

10 trips and counting to the NBA Finals for Steve Kerr pic.twitter.com/vzHorB2i5u

