Κάρι: Ανέβηκε στην κορυφή των παικτών με περισσότερους πόντους σε «σκούπα»! (pic)

Ιστορία έγραψε ο Στεφ Κάρι στην σειρά με τους Μπλέιζερς, αφού επιθετικά ήταν ασταμάτητος. Ο γκαρντ των Ουόριορς ανέβηκε στην κορυφή και έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους σε 4 ματς playoffs.

Ο Κάρι έβαλε συνολικά στα 4 παιχνίδια 146 πόντους και άφησε στην δεύτερη θέση τον Σακίλ Ο' Νιλ που είχε 145 από το 2002. Με 144 πόντους είναι στην τρίτη θέση ο ΛεΜπρον Τζέιμς από το 2017 και κλείνει την τετράδα ο Κόμπι Μπράιντ με 140 πόντους που έβαλε το 2001.

No player in NBA history has scored more points than Steph in a 4-game sweep pic.twitter.com/2T0xC4Zu2K

— SportsCenter (@SportsCenter) 22 Μαΐου 2019