«Ανταλλάσουν τον Κόνλεϊ λόγω... Μοράντ οι Γκρίζλις» (pic)

Τον Τζα Μοράντ έχουν βάλει στο μάτι οι Γκρίζλις, αφού διαλέγουν 2οι στο draft.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, οι αρκούδες εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ανταλλάξουν τον Μάικ Κόνλεϊ, καθώς θα υπάρχει ο Μοράντ.

Ο Κόνλεϊ βρίσκεται στο Μέμφις από το 2007, τότε που έφυγε από το Οχάιο Στέιτ, ενώ φέτος μετρά 21.1 πόντους μέσο όρο.

Μια μεγάλη αλλαγή αναμένεται στο Μέμφις, καθώς μιλάμε για έναν παίκτη που είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

Όμως όπως φαίνεται θέλουν να επενδύσουν στο ταλέντο του Μοράντ.

Memphis is expected to trade Mike Conley after they draft Ja Morant with the No. 2 Pick, per @TheSteinLine.

— Hoop Central (@TheHoopCentral) 22 Μαΐου 2019