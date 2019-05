Αντετοκούνμπο: «Το να χάσεις ένα ή δύο παιχνίδια δεν είναι το τέλος του κόσμου» (vid)

Οι Ράπτορς ισοφάρισαν την σειρά με τους Μπακς, έκαναν το 2-2 και τώρα το Μιλγουόκι περιμένει να υποδεχτεί την συνέχεια της σειράς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε τις ήττες και τόνισε ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να χάσει την αυτοπεποίθηση της.

Αναλυτικά όσα είπε ο «Greek Freak» μετά το τέλος του ματς:

«Πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο, να παίξουμε με περισσότερη ενέργεια, να εκτελούμε καλύτερα, αλλά το συναίσθημα είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει. Έκαναν την δουλειά τους, προστάτεψαν την έδρα τους και τώρα πρέπει να κάνουμε εμείς την δική μας. Πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα. Έπαιξαν πολύ καλά αμυντικά, βοήθησαν ο ένας τον άλλον, αλλά εμείς πρέπει να εκτελούμε καλύτερα, πρέπει να προστατέψουμε την μπάλα καλύτερα. Θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε στην έδρα μας.

Ξεκινήσαμε επιθετικά, παίξαμε σκληρά, αλλά στην 3η περίοδο ήμασταν flat. Μπορούμε να τα διορθώσουμε όλα, το έχουμε κάνει ξανά. Στο τέλος της ημέρας δεν θα χάσουμε την αυτοπεποίθηση μας, ξέρουμε αυτά στα οποία είμαστε καλοί και ελπίζω όταν επιστρέψουμε σπίτι να βελτιωθούμε. Δεν νιώθω πίεση. Προφανώς πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας, είναι δουλειά μας, αλλά δεν νιώθω πίεση. Πρέπει να βγούμε να διασκεδάσουμε, να παίξουμε καλό μπάσκετ και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε.

Θα κάνουμε το ίδιο στον Λέοναρντ. Θέλουμε να παίρνουν τα σουτ οι υπόλοιποι παίκτες. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα πάνω του, να τον περιορίσουμε, αλλά αν έρχονται από τον πάγκο και βάζουν και οι υπόλοιποι πρέπει να σταματήσουμε και αυτούς Έχω αυτοπεποίθηση γιατί παίζουμε καλό μπάσκετ όλη την σεζόν, προφανώς αν χάσεις ένα ή δύο παιχνίδια δεν είναι το τέλος του κόσμου . Συνειδητοποιούμε που είμαστε, την ευκαιρία που έχουμε, δεν θα χάσουμε την αυτοπεποίθηση μας».

"At the end of the day, we're not going to lose our confidence... Hopefully, when we get home, we can execute better." #FearTheDeer | @hulu pic.twitter.com/cJKmhFm6Vm

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Μαΐου 2019