Ο Ιμπάκα δεχόταν ερωτήσεις σε όλες τις γλώσσες και... απηύδησε! (vid)

Όμορφο περιστατικό στην συνέντευξη Τύπου του Σερζ Ιμπάκα που του γίνονταν ερωτήσεις συνέχεια σε άλλες γλώσσες.

Ενώ, απάντησε σε μια στα Γαλλικά, ο επόμενος δημοσιογράφος ήθελε να του την κάνει στα ισπανικά. Μόλις το άκουσε αυτό ρώτησε να υπάρχει κάποιος να μιλήσει στα ιταλικά ή τα πορτογαλικά προκαλώντας πάντως την τύχη του.

Δείτε το απολαυστικό απόσπασμα:

English, French, Spanish, Italiano or Portuguese. @sergeibaka can do it all. #WeTheNorth pic.twitter.com/JyKO1EYj58

— Toronto Raptors (@Raptors) 22 Μαΐου 2019