Μίντλεντον: «Το Game 5 θα είναι σκυλομαχία»! (vid)

«Έπαιξαν ομαδική άμυνα, μας υποχρέωσαν σε δύσκολα σουτ. Σε γενικές γραμμές, έπαιξαν εξαιρετικά στο αμυντικό κομμάτι. Μοίραζαν την μπάλα, είχαν καλή κυκλοφορία, εκμεταλλεύτηκαν κάποια πλεονεκτήματα. Προστάτευσαν την έδρα τους, όπως ακριβώς κάναμε κι εμείς. Η σειρά είναι στο 2-2 και το Game 5 θα είναι σκυλομαχία! Πρέπει να προχωρήσουμε. Νέα μέρα, νέο παιχνίδι... Μιλάμε για playoffs και τελικούς περιφέρειας, τίποτα δεν είναι εύκολο. Γυρίζουμε σελίδα και κοιτάμε το επόμενο ματς στην έδρα μας» εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από την ήττα από τους Ράπτορς με 120-102.

Ο Μίντλετον κουβάλησε επιθετικά τους Μπακς με 30 πόντους.

"They protected home court just like we did. Game 5 is going to be a dog fight." #FearTheDeer pic.twitter.com/dAdOmHm8kG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 22, 2019