Την φάση όχι μόνο του αγώνα, αλλά ίσως και συνολικά των τελικών της Ανατολής μας πρόσφερε ο Καουάι Λέοναρντ. Ο ηγέτης των Ράπτορς παρότι τραυματίας, έκανε poster τον Γιάννη Αντετοκούνμπο καρφώνοντας θεαματικά με το αριστερό και κάνοντας τους φίλους των Καναδών να σηκωθούν όρθιοι για να τον αποθεώσουν!

Giannis should've gotten out of Kawhi's way pic.twitter.com/dK3vwC3rBU

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2019