Ράπτορς - Μπακς: Νέο airball σε βολή ο Γιάννης (vid)

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ξεκίνησε εξαιρετικά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο καθώς ο ηγέτης των Μπακς είχε στον τέταρτο τελικό της Δύσης απέναντι στους Ράπτορς 11 πόντους και 5 ριμπάουντ. Είχε όμως και μια άτυχη στιγμή που δεν ήταν άλλη από ένα νέο airball σε βολή. Ήταν μάλιστα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που το έκανε, με τους φίλους των «δεινοσαύρων» να πανηγυρίζουν σαν να πήραν το πρωτάθλημα, με πρώτο από όλους τον γνωστό ράπερ Drake.

Giannis airballed for the 2nd time this series and the Toronto crowd loved it pic.twitter.com/T4Ul7rnhOw

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2019