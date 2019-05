Ράπτορς – Μπακς: Ετοιμάζεται με… ποπ κορν ο Μάτζικ (pic)

Το Τορόντο υποδέχεται τους Μπακς στο Game 4 της σειράς των τελικών στην Ανατολή, εκεί όπου η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο προηγείται με 2-1 νίκες.

Την ώρα, λοιπόν που οι Ουόριορς περιμένουν στους Τελικούς τον νικητή του συγκεκριμένου ζευγαριού έχοντας αποκλείσει με sweep τους Μπλέιζερς, ο Μάτζικ Τζόνσον δηλώνει ανυπόμονος για τον αγώνα στην Scotiabank Arena.

«Ετοιμάζω το ποπ κορν μου για τον αγώνα του Μιλγουόκι με το Τορόντο. Νομίζω ότι θα προτιμήσω αλάτι και πιπέρι»

Getting my skinny pop popcorn ready for Milwaukee versus Toronto! I think I’m going to go with sea salt & pepper.

