Αντετοκούνμπο: Στις 29 Ιουνίου το πρώτο signature shoe! (pic)

Σίγουρα ο Γιάννης θα θέλει να το συνδυάσει με το βραβείο του MVP, το οποίο θα ανακοινωθεί στις 24 Ιουνίου και ο μόνος που τον απειλεί είναι ο Τζέιμς Χάρντεν

Ετοιμάζεται για πολλές πτήσεις και με αυτά τα παπούτσια.

Yay or nay to Giannis' first signature shoe (dropping in June) - the Nike Zoom Freak 1?

IG/solebrothers_ig) pic.twitter.com/QtQbPZfxec

— theScore (@theScore) 21 Μαΐου 2019