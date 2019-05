Μπέβερλι για Ουόριορς: «Τους κοντράραμε καλύτερα απ' όλους» (pic)

Oι Ουόριορς... σκούπισαν τους Μπλέιζερς και πέρασαν στους τελικούς του ΝΒΑ, εκεί όπου περιμένουν Μπακς ή Ράπτορς.

Στους 2 προηγούμενους γύρους της postseason, απέκλεισαν Κλίπερς και Ρόκετς με 4-2, αλλά η αλήθεια είναι πως αρκετοί... υποκλίθηκαν στην ομάδα του Λος Άντζελες που το πάλεψε σαν να μην υπάρχει αύριο.

Ο Πατ Μπέβερλι που προσπάθησε να παίξει με το μυαλό του Κέβιν Ντουράντ και στο τέλος παραδέχθηκε την τεράστια ποιότητα του, έγραψε στο twitter: «Τους κοντράραμε καλύτερα απ'όλους, μην απαντήσετε στο tweet».

Oι Κλίπερς έκαναν break στο Game 2, oι Ουόριορς πήραν τα 2 ματς στο Γκόλντεν Στέιτι, αλλά η ομάδα του Ρίβερς έκανε νέο break και έφερε τη σειρά στο 3-2. Όμως οι πρωταθλητές... έσπασαν ξανά την έδρα των αντιπάλων τους στο 6ο ματς και πέρασαν στην επόμενη φάση.

Σίγουρα πάντως μια σειρά που απόλαυσαν οι λάτρεις του ΝΒΑ.

We really challenged them better than anybody!!! Don’t tweet me back.

— Patrick Beverley (@patbev21) 21 Μαΐου 2019