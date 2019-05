Σίγουρα το τελευταίο επεισόδιο του GOT δεν ικανοποίησε τους εκατομμύρια θαυμαστές της σειράς, μεταξύ των οποίων και τον προπονητή των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Όταν ρωτήθηκε να πει την δική του άποψη για το αν τον ικανοποίησε το τέλος, γέλασε... απογοητευμένος και απλά είπε στον δημοσιογράφο: «Εσένα;»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Steve Kerr wasn’t a fan of last nights Game of Thrones finale. pic.twitter.com/6aWyj5SxqI

— 95.7 The Game (@957thegame) 20 Μαΐου 2019