Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι Ουόριορς είχαν παίξει άλλα έξι ματς όπου χρειάστηκε η παράταση προκειμένου να βγει ο νικητής. Το αξιοπερίεργο; Είχαν χάσει και τα έξι παιχνίδια!

Έτσι, η επικράτησή τους στο Όρεγκον είναι η πρώτη στο έξτρα πεντάλεπτο ύστερα από έξι ήττες!

A necessary reminder: Warriors are 0-6 in overtime this season.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 21 Μαΐου 2019