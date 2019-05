Ο έμπειρος φόργουορντ των Ρόκετς έχει ανταλλάξει πολλές φιλοφρονήσεις με τον Μάικ Ντ' Αντόνι και σίγουρα εξέφρασε και την προσωπική του πεποίθηση που είναι η παραμονή του στην ομάδα.

«Πιστεύω ότι θα γίνει επέκταση στο συμβόλαιό του. Όλοι τον αγαπούν! Είναι ο άνθρωπός μου!» σχολίασε σύμφωνα με το «The Athletic».

PJ Tucker on MDA: “I think it will get done (contract extension). Everyone loves him, I think it will get done, he’s my guy”

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) May 20, 2019