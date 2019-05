Ρόντνεϊ Χουντ: Τον έχουν «σκουπίσει» οι Ουόριορς τρεις σερί σεζόν! (pic)

Συγκεκριμένα το 2017 όταν ήταν μέλος των Γιούτα Τζαζ είχε αποκλειστεί στα ημιτελικά της Δύσης με 4-0, ενώ πέρυσι βρισκόταν στους Κλίβελαντ Καβαλίερς όταν και έχασε τον τίτλο και πάλι με 4-0 από τους Ουόριορς.

Το... κακό για τον Χουντ τρίτωσε φέτος όντας μέλος των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς.

Rodney Hood can't catch a break. His last 3 Postseasons:



2019 (with Trail Blazers): Swept by Warriors

2018 (with Cavaliers): Swept by Warriors

2017 (with Jazz): Swept by Warriors pic.twitter.com/cyKKhxHd28

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 21 Μαΐου 2019