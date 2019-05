«Έσπασε» το φοβερό σερί του Κάρι στις βολές από το 2015! (vid)

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Ουόριορς δεν είχε αστοχήσει ούτε σε μία βολή σε ματς των playoffs από το 2015 και μετά! Συγκεκριμένα μετρούσε 81/81 ωστόσο δεν μπόρεσε να συνεχίσει το φοβερό του σερί στην αναμέτρηση με τους Μπλέιζερς.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Κάρι κλήθηκε και πάλι να στηθεί για δύο βολές αλλά είδε τη μπάλα να χτυπάει στο σίδερο ύστερα από τέσσερα ολόκληρα χρόνια!

Steph Curry misses his first FT in the 4th qtr/OT in the playoffs since 2015 pic.twitter.com/esAB5vMBdY

