Συγκεκριμένα ο Στεφ Κάρι θέλησε να κάνει το step back για να σουτάρει τρίποντο και αμέσως όλος ο πάγκος των Μπλέιζερς άρχισε να φωνάζει (δικαίως) για βήματα.

Πρώτος και καλύτερος ο αδερφός του, Σεθ, ο οποίος γύρισε στη μεριά του διαιτητή και με τη χαρακτηριστική κίνηση των χεριών θέλησε να υποδείξει τα βήματα!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Seth was all over that travel call on his brother pic.twitter.com/SyNRMNafMj

— ESPN (@espn) 21 Μαΐου 2019