Ουόριορς: Μετά τους Σέλτικς, η δεύτερη ομάδα με πέντε σερί τελικούς! (pics)

Ο Στεφ Κάρι και η παρέα του ξεκίνησαν να κυριαρχούν από το 2015 όταν και άρχισαν να... σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Έκτοτε δεν έχασαν ποτέ το ραντεβού τους με τους τελικούς του ΝΒΑ καθώς δίνουν ανελλιπώς το «παρών»! Μάλιστα από τις τέσσερις χρονιές που προηγήθηκαν, κατέκτησαν τρεις φορές και το πρωτάθλημα!

Η μοναδική ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που κρατούσε το ρεκόρ με πέντε σερί παρουσίες στους τελικούς του ΝΒΑ ήταν οι Σέλτικς! Για την ακρίβεια το ρεκόρ της Βοστόνης δύσκολα θα «σπάσει» στο μέλλον αφού είχαν πάρει μέρος για 10 συνεχόμενες χρονιές σε τελικούς ΝΒΑ και πιο συγκεκριμένα από το 1957 έως και το 1966.

The Warriors have become the 2nd team in NBA history to reach the Finals in 5 consecutive seasons.



They join the Celtics, who made 10 straight appearances from 1957-66. pic.twitter.com/WveYs2ahCJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 21 Μαΐου 2019