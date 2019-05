Πρωταθλητές στη Δύση για 5η σερί σεζόν οι Ουόριορς! (pics & vid)

Απόλυτοι κυρίαρχοι στη Δύση είναι τα τελευταία χρόνια οι Ουόριορς.

Οι πολεμιστές σκούπισαν τους Μπλέιζερς και αναδείχθηκαν πρωταθλητές στη Δύση για 5η σερί σεζόν.

Μάλιστα έγιναν η δεύτερη ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνουν 5 σερί σεζόν στους τελικούς του ΝΒΑ. Οι Σέλτικς κρατούν το ρεκόρ με 10 συνεχόμενους τελικούς από το 1957 ως το 1966.

Σίγουρα οι Ουόριορς χτίζουν τη δικιά τους... δυναστεία και ψάχνουν τον 3ο σερί τίτλο τους στο ΝΒΑ και τον 4ο τα τελευταία 5 χρόνια!

For the fifth straight year, the Warriors are Western Conference Champions pic.twitter.com/J1sazWHJtk

Elite Company; With the victory over the @trailblazers, the @Warriors are only the second franchise in NBA history to reach five consecutive NBA Finals. The @Celtics hold the NBA record with 10 consecutive NBA Finals appearances: 1957-66. pic.twitter.com/YI0MSs9Q71

— NBA History (@NBAHistory) 21 Μαΐου 2019