Δεν αστειεύεται ο Κάρι.

Ο σταρ των Ουόριορς το έσταξε από το... σπίτι του και έφτασε τους 25 πόντους (5 τρίποντα) στο ημίχρονο κόντρα στους Μπλέιζερς.

Απολαύστε τον!

Steph (25 PTS, 5 3PM) lets it fly from way downtown before the half#StrengthInNumbers #NBAPlayoffs @ESPNNBA pic.twitter.com/YT17Cs2rPg

— NBA (@NBA) 21 Μαΐου 2019