Μετά από ένα συναρπαστικό ματς που πήγε σε 2 παρατάσεις, οι Ράπτορς επικράτησαν των Μπακς και μείωσαν σε 2-1 στους τελικούς Ανατολής.

Ο Λέοναρντ ήταν εκπληκτικός και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, παίζοντας εξαιρετική άμυνα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Απολαύστε τη mini-movie του Game 3

"I never expected it to be EASY."

The Game 3 Mini-Movie has arrived!!#FearTheDeer | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Exh7Ewompl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 21 Μαΐου 2019