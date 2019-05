Τα... όργια του Κάρι στα 4 τελευταία ματς των playoffs! (vid)

Φοβερά πράγματα από τον Στεφ Κάρι στα 4 τελευταία ματς των playoffs. Αρχικά έκανε το break με τους Ουόριορς μέσα στο Χιούστον και τελείωσε τη σειρά και πλέον βρίσκεται στο 3-0 κόντρα στους Μπλέιζερς.

Σε αυτά τα 4 ματς 35.5 πόντους και 5.8 τρίποντα μέσο όρο, καθαρίζοντας το Χιούστον και Πόρτλαντ.

Απολαύστε το show του σταρ των πρωταθλητών

@StephenCurry30's BEST from his last four games, averaging 35.5 PPG with 5.8 3PM per game! #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs

(1) GSW 3-0 (3) POR, Game 4

9pm/et ESPN pic.twitter.com/acxfzXouMP

— NBA (@NBA) 20 Μαΐου 2019