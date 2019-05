Τα καλύτερα του Γκριν κόντρα στους Μπλέιζερς (vid)

Οι Ουόριορς βρίσκονται στο 3-0 και θέλουν να σκουπίσουν τους Μπλέιζερς απόψε (04:00, Cosmote Sport 4).

Eκτός του Κάρι που κάνει... παπάδες, καθοριστικός είναι και ο Ντρέιμοντ Γκριν που βοηθά σε όλους τους τομείς.

Το ΝΒΑ μάζεψε μερικά όμορφα καλάθια και ασίστ από τα ματς κόντρα στο Πόρτλαντ και τις παρουσιάζει.

16 PPG | 11 RPG | 8 APG@Money23Green's BEST buckets & assists of the Western Conference Finals before Game 4 tips tonight on ESPN at 9pm/et! #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs pic.twitter.com/HAAaCdzlUv

— NBA (@NBA) 20 Μαΐου 2019