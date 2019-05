Γκριν: «Ο γιος μου έκανε floping και του είπα να σταματήσει να βλέπει ΝΒΑ» (pic & vid)

Χαριτολογώντας ο φόργουορντ των Ουόριορς στάθηκε σε μια στιγμή που τον είδε να παίζει μπάσκετ σε μια μικρή μπασκέτα στο σπίτι: «Σούταρε και μετά έκανε flopping πέφτοντας κάτω. Τότε του είπα να σταματήσει να βλέπει ΝΒΑ» και όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε το γέλιο στους παρευρισκόμενους.

Draymond Green said part of the reason he’s adjusted on court behavior came after he discovered how impressionable his young kids are: “My son was shooting and flopping. I said you gotta stop watching the NBA.” pic.twitter.com/3VTHgCtgbO

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 19 Μαΐου 2019