Μάτζικ Τζόνσον: «Αν θέλετε να μιλήσετε για προδοσία, πάρτε τον Πελίνκα» (vid)

Μπορεί αγωνιστικά το όνομα του Μάτζικ Τζόνσον να έχει συνδεθεί με τους Λέικερς, αλλά δοικητικά είναι μία εντελώς διαφορετική κατάσταση.

Ο «θρύλος» του NBA φιλοξενήθηκε σε εκπομπή και εξαπέλυσε επίθεση κατά του GM της ομάδας Ρομπ Πελίνκα.

«Αν θέλετε να μιλήσετε για προδοσία, πάρτε τον Πελίνκα να σας πει. Δεν είχε καν την ικανότητα να απολύσει τον Λουκ Ουόλτον. Πλέον δε θα είμαι άλλο εκεί και θέλω να δω που θα χρεώνονται τα λάθη. Ο ΛεΜπρόν θα μείνει στην ομάδα και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα».

"If you're going to talk betrayal, it's only with Rob [Pelinka]."

