Η κόρη του Κόμπι Μπράιντ έχει... γονίδιο και φροντίζει να το δείχνει! (vids)

Όπως ο πατέρας έτσι και η κόρη!Η κόρη του Κόμπι Μπράιντ, Τζιάνα, έχει εκπληκτικές κινήσεις και όσο μεγαλώνει συστήνεται όλο και παραπάνω στο μπασκετικό κοινό.

Η νεαρή είναι 13 χρονών και μέσα από βίντεο που κυκλοφορούν έχει αποδείξει πολλές φορές ότι έχει πάρει το ταλέντο του πατέρα της, με τα Αμερικάνικά Μέσα ήδη να την αποθεώνουν. Η πιτσιρικά δουλεύει και είναι φανερό ότι έχει στοιχεία του στο παιχνίδι της. Ο Κόμπι δεν δίστασε να σχολιάσει μέσω twitter, ότι η κόρη του δουλεύει και βελτιώνεται κάθε μέρα.

Like father, like daughter.

Kobe's daughter, Gianna, out here pulling his moves

(via @Ballislife) pic.twitter.com/8YSLDI1FRn

— ESPN (@espn) 19 Μαΐου 2019