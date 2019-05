Λέοναρντ στα playoffs: Οι καλύτερες φάσεις της καριέρας του (vid)

Δεν σταματά να πρωταγωνιστεί σε φοβερές φάσεις στα playoffs o Καουάι Λέοναρντ.

Τόσο στους Σπερς τα προηγούμενα χρόνια, όσο και στους Ράπτορς φέτος, οι στιγμές μαγειάς που μας έχει χαρίσει είναι πάρα πολλές.

Το ΝΒΑ διάλεξε τις καλύτερες φάσεις του και τις παρουσιάζει. Δεν θα μπορούσε να λείπει το νικητήριο σουτ στο Game 7 με τους Σίξερς, το οποίο έστειλε τους Ράπτορς στους τελικούς Ανατολής.

Ahead of Game 3 tonight on @NBAonTNT at 7pm/et, watch Kawhi's TOP PLAYS of the #NBAPlayoffs in his career! #WeTheNorth pic.twitter.com/cw37v9axqB

— NBA (@NBA) 19 Μαΐου 2019