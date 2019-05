Ο Ουέμπερ θα δοκιμάσει την τύχη του στους Τίμπεργουλβς (pic)

Πολλές ομάδες του NBA διοργανώνουν camp με παίκτες που δεν έχουν συμβόλαιο και ψάχνουν μία ευκαιρία να δείξουν τις δυνατότητές τους.

Ο Μπριάντε Ουέμπερ είναι free agent και έκλεισε θέση στο δοκιμαστικό camp των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Αμερικανός βοήθησε για περίπου δύο μήνες τον Ολυμπιακό στις υποχρεώσεις του.

Weber is one of the players taking part in the upcoming #Twolves free agent camp. I like him, and he's just another example of there being not enough jobs for all the guys with NBA talent. He has had a few NBA stints, including w/ the #Rockets. https://t.co/8oKDicNl02

