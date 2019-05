Λίλαρντ: Έπαιξε τραυματίας για 40 λεπτά! (pic & vid)

Ο 28χρονος παίκτης των Μπλέιζερς δεν μπορούσε να αφήσει μόνη της την ομάδα του σε ένα τέτοιο κρίσιμο ματς!

Ο Λίλαρντ είχε χτυπήσει στα πλευρά, στο δεύτερο παιχνίδι με τους «πολεμιστές», αλλά δεν το έβαλε κάτω και αγωνίστηκε στο Game 3.

Και μάλιστα πάτησε παρκέ για 40 λεπτά!

Βέβαια, δεν βοήθησε όσο θα ήθελε ο ίδιος, καθώς είχε 19 πόντους (5/18 σουτ), 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 λάθη.

Damian Lillard has separated ribs and is playing through his injury, per @ShamsCharania pic.twitter.com/5hAgu0oDO7

Despite Damian Lillard appearing to injure his ribs on this play in Game 2, Portland's star has been playing through his injury.

Dame played 40 min in Game 3. pic.twitter.com/VXLTTqJNnM

— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 Μαΐου 2019