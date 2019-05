Και όμως έχασε το κάρφωμα ο Μπελ (vids)

Στο ποδόσφαιρο η έκφραση «όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν» είναι γνωστή. Η αλήθεια είναι πως στο μπάσκετ δεν χρησιμοποιείται τόσο, καθώς ελάχιστες φορές έχουν χαθεί σίγουρα καλάθια. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν χάνονται, κάτι που απέδειξε και ο Τζόρνταν Μπελ. Ο φόργουορντ των Ουόριορς στον τρίτο τελικό με τους Μπλέιζερς έχασε όντως αυτό που δεν χάνεται. Έφτγε στον αιφνιδιασμό μετά την ασίστ του Γκριν και ανενόχλητος δεν μπόρεσε να καρφώσει.

Βέβαια σε ελάχιστες φάσεις μετά και πάλι ο Γκριν του έκανε ασίστ, με τον Μπελ να καρφώνει αυτή την φορά και μάλιστα θεαματικά, αλλά όπως και να το κάνουμε την γκάφα την θυμόμαστε περισσότερο...

"Bell gets ahead of the pack and...." #Shaqtin pic.twitter.com/UspsRHfJSz

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) May 19, 2019