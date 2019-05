Ιγκουοντάλα: Τα κορυφαία αμυντικά plays (vid)

'Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στο ΝΒΑ είναι ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, κάτι που φάνηκε και στο Game 2 κόντρα στους Μπλέιζερς, εκεί όπου... έκλεψε το πορτοφόλι του Λίλαρντ.

Το ΝΒΑ μάζεψε τις καλύτερες στιγμές του Iggy στην άμυνα και σας τις παρουσιάζει.

Ένας παίκτης τόσο σημαντικός στις επιτυχίες των πολεμιστών τα τελευταία χρόνια.

Coming up with the big stop late in Game 2... @andre's BEST DEFENSIVE PLAYS of the season! #StrengthInNumbers

(1) GSW 2-0 (3) POR, Game 3

9:00pm/ ESPN pic.twitter.com/H85w1HJ5hi

— NBA (@NBA) 18 Μαΐου 2019