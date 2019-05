Η έφεση του Γκριν στην ασίστ είναι γνωστή εδώ και χρόνια στο ΝΒΑ.

Φέτος έκανε πολλές φορές μάγκες τους συμπαίκτες του και η λίγκα διάλεξε τα καλύτερα του.

Συνηθίζει να υψώνει με το δεξί χέρι για να καρφώσουν οι συμπαίκτες του.

Δείτε τον

Before WCF Game 3 TONIGHT... watch the BEST of @Money23Green making the RIGHT PASS this season! #StrengthInNumbers

(1) GSW 2-0 (3) POR, Game 3

9:00pm/et : ESPN pic.twitter.com/8N5H7VSf9f

— NBA (@NBA) 18 Μαΐου 2019