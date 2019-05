Ο Μπρόγκτον μίλησε για το πρόβλημα νερού στην Αφρική και ο Μπάρκλεϊ δεσμεύτηκε για δωρεά (vid)

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς είναι τρομερά ευαισθητοποιημένος, όσον αφορά αυτό το θέμα, που εδώ και λίγους μήνες ίδρυσε το «Hoops2o», στο οποίο τον βοηθούν ακόμα οι Τζάστιν Άντερσον, Τζο Χάρις, Γκάρετ Τεμπλ και Άντονι Τόλιβερ.

Ο Μπρόγκντον μίλησε γι' αυτό στην εκπομπή «ΝΒΑ on ΤΝΤ», με τον Τσαρλς Μπάρλεϊ να τον ρωτάει για το κόστος κι εκείνος να απαντά «$45.000».

Τότε, ο Μπάρκλεϊ δεσμεύτηκε πως θα τού δώσει εκείνος τα χρήματα για το σκοπό του.

Chuck just donated $45,000 to Malcolm Brogdon's Hoops2O initiative, which helps bring clean water to East Africa. pic.twitter.com/pyqaWUZbp4

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 18 Μαΐου 2019