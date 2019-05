Μπακς: Από εκεί που πάλευαν για ένα sold out, τώρα δεν χωράει ο κόσμος! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η ξέφρενη πορεία των Μπακς την φετινή σεζόν του ΝΒΑ έχει αλλάξει τα δεδομένα ολόκληρης της πόλης. Τα «Ελάφια» ζουν μέρες δόξας, οδεύουν με ένα 2-0 στις αποσκευές τους προς τους Τελικούς και η πόλη έχει πάρει νέα πνοή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από εκεί που οι Μπακς προσπαθούσαν με το ζόρι να κάνουν ένα sold out πλέον ο κόσμος μαζεύεται και βλέπει την ομάδα της πόλης σε γιγαντοοθόνη για να ζήσει αυτή την μοναδική και ιστορική στιγμή.

Incredible to see what Milwaukee has become. From can’t fill up arena to sold out and an overflow of thousands in the nearby Deer District. pic.twitter.com/i3swrE1TPy

— Darren Rovell (@darrenrovell) 18 Μαΐου 2019