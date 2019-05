Η μυθική φωτογραφία με τους... Σπερς να κάνουν μπανάνα! (pics)

Οι θρυλικοί Σπερς ενώθηκαν όχι για να βάλουν τα αθλητικά τους, αλλά για να περάσουν καλά. Και όπως φαίνεται το έκαναν αφού οι Ντιαό, Σπλίτερ, Μιλς και Τζινόμπιλι μαζεύτηκαν και έκαναν φουσκωτή μπανάνα στην θάλασσα. Όλα τα λεφτά είναι το σχόλιο του Γάλλου για το βάρος και ότι η μπανάνα βουλιάζει στο πίσω μέρος και όχι στο μπροστινό που κάθεται εκείνος.

I don’t know if you notice but the hot dog wiener boat is sinking in the back, not in the front.....#wienerboatboys#happydivers pic.twitter.com/6S8pTUlRxK

— Boris Diaw (@theborisdiaw) 17 Μαΐου 2019