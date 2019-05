Οι Μπακς... δυσκολεύτηκαν με τις θέσεις τους στην συνέντευξη Τύπου! (vid)

Όμορφο είναι το κλίμα στους Μπακς και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Τα «Ελάφια» και συγκεκριμένα τρεις παίκτες του πήγαν στην συνέντευξη Τύπου και εκεί τους περίμεναν δύο καρέκλες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε την λύση, βρήκε καρέκλα και δεν άφησε τον Χιλ στο... πάτωμα. Η στιγμή έκλεισε με τον «Greek Freak» να ρωτά τον Ιλιασόβα αν είναι πρώτη του φορά σε αυτή την θέση, με τον συμπαίκτη του να απαντά ότι είναι η δεύτερη.

The Bucks had trouble getting seated for their postgame presser pic.twitter.com/HBmjBfdEZz

