Ο Αντετοκούνμπο για ακόμα μια φορά «έπιασε» επίδοση του Καρίμ! (pic)

Τα λόγια είναι περιττά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που στους Τελικούς της Ανατολής και ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τους Ράπτορς, έκανε τρομερή εμφάνιση.

Ο «Greek Freak» είχε 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ και με αυτούς τους αριθμούς έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μπακς, μαζί με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, που καταφέρνουν να έχουν 25 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε ένα παιχνίδι των playoffs.

Giannis joins Kareem as the only players in Bucks history with 25 PTS, 15 REB & 5 AST in a playoff game!!

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Μαΐου 2019