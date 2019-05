Γιάννης: «Δεν με νοιάζει το βραβείο MVP, με νοιάζει το παιχνίδι στο Τορόντο» (vid)

Απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με τους Μπακς εμφανίστηκε ο Γιάννης. Ο «Greek Freak», τόνισε πως δεν σκέφτεται την υποψηφιότητά του για MVP του ΝΒΑ, αλλά το επόμενο παιχνίδι με τους Ράπτορς στο Τορόντο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ματς: «Είχαμε τη σωστή νοοτροπία. Ήμασταν καλά προετοιμασμένοι και κάναμε σπουδαία δουλειά, θέτοντας το ρυθμό του αγώνα. Θέλαμε να προστατεύσουμε την έδρα μας και το πετύχαμε. Θέλαμε απλά να κερδίσουμε».

Για το βραβείο του MVP και την υποψηφιότητά του: «Δε με νοιάζει αυτό τώρα. Με νοιάζει να πάμε τώρα στο Τορόντο να παίξουμε το Game 3, να έχω την ίδια ενέργεια και να είμαι ακόμη πιο συγκεντρωμένος».

"We did a great job setting the tone..."

Giannis speaks on the @Bucks Game 2 home win! #FearTheDeer #NBAPlayoffs pic.twitter.com/yJUeN6Ssd9

— NBA (@NBA) May 18, 2019