Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη σεζόν του Λούκα Ντόντσιτς στο ΝΒΑ, με τον Σλοβένο να είναι πλέον υποψήφιος για το βραβείο του rookie της σεζόν.

Ο Ντόντσιτς, είναι υποψήφιος μαζί με τους Αϊτόν των Νικς και Γιανγκ των Χοκς.

The three finalists for #KiaROY... @DeandreAyton, @luka7doncic, and @TheTraeYoung!

The 2019 #NBAAwards air 6/24, 9:00pm/et on TNT! pic.twitter.com/lAenHfEN4h

— NBA (@NBA) May 17, 2019