Καντέρ: «Στην Τουρκία θα έπρεπε να είναι περήφανοι για μένα» (vid)

Στην Τουρκία αποφασίστηκε να μην δείξει η τηλεόραση τα παιχνίδια των Μπλέιζερς με τους Ουόριορς λόγω της παρουσίας του Ενές Καντέρ.

Ο σέντερ των Μπλέιζερς ανέφερε ότι, «εύχομαι να μπορούσε ο κόσμος στην Τουρκία να δει τα παιχνίδια, βρισκόμαστε στους τελικούς της Δύσης. Θα έπρεπε να είναι περήφανοι διότι αντιπροσωπεύω τη χώρα στις ΗΠΑ».

"I wish Turkish people could watch my games, we're in the Western Conference Finals, they should be proud because I'm representing Turkey in America." @Enes_Kanter on people not being able to watch Blazers games in Turkey right now. #RipCity pic.twitter.com/GhMPnjuWIQ

