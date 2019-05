Σεθ για Στεφ Κάρι: «Προσπαθούσα να μπω στο κεφάλι του»

Η οικογένεια Κάρι βιώνει μια πολύ περίεργη και τιμητική κατάσταση συγχρόνως. Οι γονείς βλέπουν τους δύο γιους τους να αγωνίζονται στους Τελικούς της Δύσης, πανηγυρίζουν με άλλες φανέλες σουτ της αντίπαλης ομάδας και γενικά τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα και για τους ίδιους τους παίκτες. Οι δυο τους είναι αντίπαλοι μέσα στο παρκέ όπως έκαναν όταν ήταν μικροί και οι σκέψεις τους δεν μπορούν παρά να είναι... περίεργες.

Η Σόνια Κάρι μπορεί να αρνήθηκε τον τίτλο της... βασιλικής οικογένειας και όλους τους τίτλους γενικά που έχουν δοθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον είναι ξεχωριστό.

«Σε ένα μήνυμα που έστειλα στους γιους μου τους είπα, 'ο Θεός είναι ο λόγος που η οικογένεια μας είναι σε αυτή την θέση. Οπότε αν μας βοήθησε να φτάσουμε εδώ , είναι στο χέρι μας να τον εκπροσωπήσουμε όπως πρέπει στις κερκίδες και στο γήπεδο και παντού». Τα δύο αδέλφια τα πήγαν εξαιρετικά στο παρκέ, αλλά οι Ουόριορς δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης.

«Μας βγήκε σήμερα», σχολίασε ο Στεφ. «Έπαιξε καλά ο Σεθ και εμείς νικήσαμε», ως μεγάλος αδελφός είπε κάτι καλό, αλλά ο Σεθ ήθελε την νίκη και το ίδιο και η μητέρα του για εκείνον.

«Ξέρετε ποιες είναι οι προσευχές μου; Ο Σεθ να κλέψει την μπάλα από τον Στεφ, να τρέξει και να πετύχει ένα σουτ και να σηκώσει τα χέρια του».

Sonya Curry is so stressed watching her sons, she skipped her pre-game tradition pic.twitter.com/7YtxHOFt6I

— ESPN (@espn) 17 Μαΐου 2019