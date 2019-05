Ουόριορς: Δεύτερη φορά που επιστρέφουν από το -15 στο ημίχρονο! (pic)

Δεν λυγίζουν στα δύσκολα οι πρωταθλητές.

Οι Ουόριορς βρέθηκαν να χάνουν με 15 στο ημίχρονο, αλλά στο τέλος πήραν το ματς.

Αυτή ήταν η 7η φορά στα playoffs με τον Κερ στον πάγκο που χάνουν για 15+ στα πρώτα 24 λεπτά και έχουν καταφέρει να επιστρέψουν μόλις μια φορά στο παρελθόν.

Στο Game 1 των τελικών Δύσης κόντρα στους Σπερς το 2017, εκεί όπου έχαναν για 20.

Portland heads to halftime with a 15-point lead, looking to steal a game at Oracle.

This is the 7th time in the playoffs under Steve Kerr that the Warriors trail by 15+ at the half. They've won once: Game 1 of the 2017 Western Conference Finals vs the Spurs (trailed by 20). pic.twitter.com/pzJ4eG2HkU

