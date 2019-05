Έγραψαν ιστορία τα αδέρφια Κάρι (pic)

Τα αδέρφια Κάρι θα είναι περήφανα μετά από το κατόρθωμα τους στο Game 2.

Ο Στεφ έβαλε 37 και ο Σεθ σταμάτησε στους 16. Με αυτόν τον τρόπο έγιναν τα αδέρφια με τους περισσότερους πόντους στην ιστορία των playoffs σε ένα ματς, πίσω από τους Μπερνάρντ και Άλμπερτ Κινγκ το 1987 (είχαν 57).

Ο πατέρας τους, Ντελ σίγουρα θα είναι υπερήφανος με τα όσα βλέπει από τους γιους του.

@StephenCurry30 (37 PTS) and @sdotcurry (16 PTS) combined for 53 PTS, the 2nd-most ever by brothers in the #NBAPlayoffs (Bernard/Albert King, 57 in 1983). pic.twitter.com/yYBwT01KMp

— NBA.com/Stats (@nbastats) 17 Μαΐου 2019