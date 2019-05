Η τρομερή άμυνα του Ιγκουοντάλα στον Λίλαρντ στην τελευταία φάση! (vid)

Είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της λίγκας και το έδειξε για άλλη μια φορά.

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα... κόλλησε πάνω στον Ντάμιαν Λίλαρντ στην τελευταία φάση του Ουόριορς-Μπλέιζερς (με το σκορ στο 114-111), του πήρε το... πορτοφόλι και οι πρωταθλητές κατάφεραν με πολύ κόπο να κάνουν το 2-0 στους τελικούς Δύσης.

Δείτε την καθοριστική φάση

Andre Iguodala seals the @warriors Game 2 victory with a clutch DEFENSIVE STOP in the final seconds!#PhantomCam#NBAPlayoffs #StrengthInNumbers pic.twitter.com/vlFWBH6DZt

